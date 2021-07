Oggi pomeriggio è stata aperta al transito veicolare la nuova strada realizzata dietro lo stadio Salmeri, nella zona Tono. Non pochi i disagi a causa dell’improvvisa decisione e l’assenza della polizia municipale impegnata in altri servizi. Dalle 15 alle 18, infatti, sono stati scongiurati diversi incidenti in quanto, al di la della presenza della segnaletica, per via dell’abitudine gli automobilisti hanno continuato a seguire la vecchia viabilità. Alle 18, con l’arrivo dei vigili urbani impegnati nel servizio di street control, e il posizionamento di transenne, la situazione è migliorata.

In pratica chi proviene dalla ngonia Tono, giunto allo stadio Salmeri, dovrà obbligatoriamente proseguire lungo la nuova arteria e immettersi nella via del Marinaio o transitare nella stradina che – cambiando senso di marcia – passa dalla biglietteria del campo sportivo (via delle Nife) per la via Grotta Polifemo.

La scelta di istituire il divieto di accesso nella via Grotta Polifemo per i mezzi che provengono dalla ngonia lascia perplessi. Tutto il traffico veicolare, infatti, si immette, nella via del Marinaio trasferendo il traffico che oggi interessa la via Grotta Polifemo fino alla rotatoria di San Papino. Consentire di proseguire dritto consente di dividere il flusso di auto: chi deve andare verso Barcellona sceglie la via del Marinaio, chi si deve recare verso la Marina Garibaldi, Vaccarella, Capo o zona porto, la Grotta Polifemo. Tra l’altro la via del Marinaio fino alle 20 risultava a doppio senso di circolazione creando ulteriore caos.