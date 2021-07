A coordinare la parte atletica Davide Dramis della Dream Fitness, istruttore, per l’occasione, di una lezione di funzionale all’aperto.

Si è svolto al Tono la seconda edizione della manifestazione “Plastic Free”. All’interno del Lido Stone Beach è stata dedicata una giornata all’insegna dello sport e del vivere sano per fare passare il messaggio che il futuro (e il proprio benessere) dipende anche dai piccoli gesti quotidiani. Iniziativa a sfondo sociale per sensibilizzare anche sulle tematiche ambientali. A cominciare dall’eliminazione della plastica. I titolari del lido da tempo l’hanno abolito totalmente dall’interno della struttura balneare.

