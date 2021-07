E’ stato riconfermato dai vertici dirigenziali della SS Milazzo il capitano mamertino Santo Matinella, già leader negli ultimi tre anni della formazione milazzese. vestirà anche per la stagione 2021/22 la casacca rossoblu portando a quattro gli anni complessivi nel Milazzo del Presidente Alacqua.

La società e il nuovo mister Nastasi hanno fortemente voluto che rimanesse e lui non ha esitato a dire di sì. Matinella, classe 1976, agrigentino, difensore con caratteristiche poliedriche, vanta una carriera ventennale con presenze in serie C1 e C2 e una esperienza in squadre blasonate del territorio come il Due Torri e l’Igea Virtus.