Sarà lo show del notissimo artista Uccio De Santis “Vi Racconto il mio Mudù”, ad inaugurare domenica 1 agosto 2021, alle 21, la serie di eventi estivi promossi dal Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta nell’area “ex Casermette” – Sentiero naturalistico Punta Messinese di Capo Milazzo che è stata messa a disposizione dal demanio e restituita dall’Amp alla pubblica fruizione.

Lo slogan delle manifestazioni promosse in questo straordinario angolo di promontorio è “sosteniAmo la natura”.

«Con la disponibilità di questa area e di questi immobili – ha affermato il presidente Giovanni Mangano – si apre una ulteriore nuova pagina per l’area marina protetta, in quanto avremo un supporto logistico concreto per sviluppare le nostre iniziative al servizio dei turisti. In uno degli angoli più belli di Capo Milazzo potremo organizzare non solo iniziative culturali e di intrattenimento, ma anche eventi scientifici».