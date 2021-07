Aumenta ancora il numero dei positivi al Covid a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi in città sono 20 i milazzesi positivi, nessuno dei quali ricoverato in ospedale. Rispetto a ieri c’è stato un incremento di tre persone.

