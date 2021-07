Dalla prima settimana di agosto sarà attivato il “trenino turistico” che l’amministrazione comunale ha voluto tra le iniziative di ampliamento dell’offerta dei servizi turistici. Il trenino sarà composto da due carrozze da venti posti ciascuno oltre la motrice e attraverserà Milazzo in un percorso turistico tra il porto, la Marina Garibaldi, sino a Vaccarella, proseguendo poi per il Tono, con ritorno da via Umberto I, alla fermata iniziale del porto, con diversi punti di sosta. Il trenino avrà una velocità media di 25 km/h.

«Un modo per far ammirare la città ai turisti – conclude Capone – ma anche per agevolare chi vuole raggiungere il centro cittadino o luoghi di maggiore aggregazione come il Tono evitando la macchina. Sarà possibile parcheggiare l’auto e fruire, con un costo di trasporto minimo, del servizio del trenino».

Ancora non è stato stabilito il costo del biglietto o se saranno previsti abbonamenti, ma l’intento sarebbe quello di avere tariffe agevolate per i residenti.

“Il nostro obiettivo – aggiunge il sindaco Pippo Midili – è far sì che anche Milazzo, al pari di altre attività che hanno avviato questo percorso, possa dar vita al concetto di “smart mobility”, il nuovo modo di concepire la mobilità che mette al centro il benessere dei cittadini rendendo i trasporti più convenienti, sostenibili e accessibili. Un tipo di mobilità “a misura di cittadino”».

DIETRO LE QUINTE. Sembra archiviata per il momento l’applicazione della nuova viabilità previsto dall’inapplicato Put, Piano Urbano del traffico. Il sindaco Pippo Midili aveva anticipato che sarebbe partito il 15 luglio ma, evidentemente, la complessità della rivoluzione viaria che si sarebbe dovuta attuare ha portato al rinvio autunnale quando le strade saranno meno affollate.