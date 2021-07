Il sindaco Pippo Midili fa poco affinché il fenomeno della tossicodipendenze venga affrontato e prevenuto disinteressandosi dei disagi dei servizi territoriali che operano a Milazzo contro le dipendenze e che rischiano di essere dismessi e trasferiti fuori comune. A sostenerlo, in sostanza, è l’ex candidato a sindaco Giovanni Utano dopo l’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia (Drug Express) che ha portato ad eseguire undici misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti a Milazzo. Utano si riferisce alle difficoltà in cui opera il Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.D) nei locali dell’ospedale vecchio di Vaccarella. Problematica che conosce bene in quanto medico dirigente a contatto quotidianamente con gli utenti impegnati in un processo di disintossicazione provenienti da tutto il comprensorio, isole Eolie comprese.

Midili, dopo gli arresti, in un comunicato faceva i complimenti alla procura e alle forze dell’ordine. «Quello del consumo di stupefacenti – ha sottolineato il sindaco – è un problema che sentiamo particolarmente perché coinvolge soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Un problema che va contrastato con una seria attività educativa di prevenzione e con una capillare azione di controllo del territorio da parte forze dell’ordine alle quali non possiamo che essere grati».

Parole che lasciano perplesso Giovanni Utano, a capo del gruppo “Azione civica per Milazzo”.

«Da circa 15 anni – ha scritto in un post sui social – vado dicendo inascoltato dalle amministrazioni e da tutte le opposizioni del momento, di come Milazzo sia in piena emergenza per quanto riguarda non soltanto il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per quanto riguarda gli abusi alcolici e il gioco d’azzardo patologico e che riguardano non solo i minori ma anche gli adulti, uomini e donne. Il signor Sindaco, nella sua qualità di massima autorità sanitaria, sa dell’esistenza sul territorio di Milazzo del Servizio Dipendenze Patologiche presso l’ospedale vecchio a Vaccarella? Sa che è situato in locali che sono dichiarati inagibili dalla stessa Asp di Messina? Sa che questo servizio che copre quattro distretti sanitari (Milazzo, Barcellona, Patti e Isole Eolie) per la somministrazione delle terapie sostitutive è a rischio di essere spostato a Giammoro nell’indifferenza generale? Sa che il personale è ridotto ai minimi termini (un medico, un assistente sociale e due infermieri professionali) e che il personale andato in quiescenza non viene sostituito?».

Utano si rammarica «che nessuno dei suoi assessori, tantomeno dei suoi consiglieri di maggioranza e lei stesso quando era il capo dell’opposizione nella precedente legislatura, si è mai preoccupato di chiedere informazioni, dati, collaborazione al Ser.D».

«C’è sempre stato da parte della politica locale un forte e rumoroso silenzio su queste tematiche – conclude Giovanni Utano – Questi pazienti sono stati sempre percepiti come malati di serie Z tanto che a tutt’oggi si parla, giustamente, dei problemi del Presidio Ospedaliero, ma mai si è posta attenzione ai Servizi territoriali. Quindi, in conclusione, signor Sindaco nel prendere atto con soddisfazione del suo interesse a progettare percorsi di prevenzione le manifesto la mia disponibilità e quella del Servizio per un confronto aperto e chiaro nel contrastare questi fenomeni di dipendenze».