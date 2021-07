Ritorna il servizio di navetta per collegare in maniera veloce e senza disagi il Tono di Milazzo meta prediletta di bagnanti e turisti. Ad istituirlo il lido “Baia del Tono” anche per affrontare l’assenza di decine di parcheggi determinati dall’interdizione della piazza ‘ngonia per tuto il periodo estivo. Fino a due anni fa il servizio di navetta coinvolgeva altre attività del litorale, la pandemia e le relative restrizioni dell’estate scorsa non avevano permesso la riattivazione del servizio che parte, però oggi. A disposizione un pulmino di 16 posti, la cui capienza sarà occupata dall’80% dei posti a sedere, con l’obbligo di indossare la mascherina. Il contributo di 1 euro a persona sarà valido come buono consumazione al bar del lido, aperto tutti i giorni dalla mattina fino alla sera alle 20.30.

Il servizio navetta della ditta Fiore sarà disponibile per tutto il mese di agosto. I punti di raduno per la partenza saranno Piazza Roma e lo stadio di Via Grotta Polifemo, con due orari principali: 10.30 e 12.50 andata, 12.30 e 20.00 ritorno da Piazza Roma o dal lido, mentre dallo stadio ci saranno corse ogni mezz’ora, partendo dalle 10.35 fino ad arrivare alle 16.30 per le corse di andata e dalle 11.00 alle 20.00 per le corse di ritorno.

Per chi volesse raggiungere la zona con un proprio mezzo, se usufruirà del lido e lascerà il mezzo al parcheggio Tono Summer Parking, i passeggeri potranno beneficiare della navetta gratuitamente.