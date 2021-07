Il Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo non si ferma. Anche se la manifestazione, che negli scorsi anni ha portato a Milazzo cori provenienti da tutto il mondo è stata rimandata al 2022 (causa pandemia), tutte le attività collaterali stanno andando avanti. Prima fra tutte il “Concorso di Composizione Corale” che per l’edizione 2021, chiuse le iscrizioni il 30 aprile, ha contato ben sessantanove composizioni provenienti da trentasei compositori partecipanti di dieci Paesi diversi: Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, United Kingdom, Stati Uniti d’America.

Il Concorso di Composizione Corale, occasione di ulteriore sviluppo del Festival, ha come obiettivo quello di arricchire e incrementare il repertorio di musica contemporanea per la scelta del brano d’obbligo della Sezione Concorso del Festival Corale, sin dalla prossima edizione. Vuole inoltre valorizzare i compositori contemporanei di tutto il mondo e dar loro l’occasione di essere conosciuti, scelti ed eseguiti in un contesto internazionale.

I componenti della Giuria che ha valutato le composizioni sono: Agnieszka Franków-Żelazny (Polonia), Antonino Averna, Gianmartino Durighello, Sabrina Simoni (Italia). Non facile il compito della Giuria che ha dovuto valutare un così alto numero di composizioni.

I vincitori del Concorso sono stati proclamati sabato 17 Luglio con un video mandato in onda attraverso il sito del festival www.festivalincantomediterraneo.it e visionabile anche direttamente da Youtube dal link https://www.youtube.com/watch?v=pXFRqHI68d0 e verranno resi noti anche domani, martedì 27 lugli, nel corso del concerto “Original Soundtrack” l’Ensemble Vocale Cantica Nova organizzato in collaborazione con l’Area Marina Protetta. Lo spettacolo è in programma alle 20.30 alle ex “casermette” sotto il Faro di Capo Milazzo con ingresso libero.

Il direttore artistico del festival, Francesco Saverio Messina e il portavoce della giuria Gianmartino Durighello, hanno annunciato i vincitori delle varie categorie del concorso, sottolineando il livello artistico elevato dei partecipanti.

Sono stati attribuiti i seguenti premi.

DIPLOMA DI MERITO:

“ La fanciulla ineducata ” per coro femminile, del compositore Carmine Daniele Lisanti (Messina);

” per coro femminile, del compositore (Messina); “ Inclina Domine aurem tuam ” per coro maschile, del compositore Marcin Lukasz Mazur (Grodzisk Mazowiecki – Polonia);

” per coro maschile, del compositore (Grodzisk Mazowiecki – Polonia); “Stabat Mater” per coro misto, del compositore Giuseppe Cappotto (Cuneo).

MIGLIORE COMPOSIZIONE PER CORO FEMMINILE:

“NENIA” del compositore Claudio Ferrara (Roma).

MIGLIORE COMPOSIZIONE PER CORO MASCHILE:

“Ave verum” del compositore Bernardino Zanetti (Musile di Piave).

MIGLIORE COMPOSIZIONE PER CORO MISTO E MIGLIORE COMPOSIZIONE SACRA:

“Magnus es, Domine” del compositore Giuseppe Cappotto (Cuneo).

MIGLIORE COMPOSIZIONE PER CORO DI VOCI BIANCHE:

“La rondinella” del compositore Marcin Lukasz Mazur (Grodzisk Mazowiecki – Polonia).

MIGLIORE COMPOSIZIONE SUL TEMA “NATURA E MEDITERRANEO” E MIGLIORE COMPOSIZIONE PROFANA:

“C’era la luna” del compositore Stefano Puri (Roma).

TERZO PREMIO ASSOLUTO:

“Magnus es, Domine” del compositore Giuseppe Cappotto (Cuneo).

SECONDO PREMIO ASSOLUTO:

“La rondinella” del compositore Marcin Lukasz Mazur (Grodzisk Mazowiecki – Polonia).

PRIMO PREMIO ASSOLUTO:

“C’era la luna” del compositore Stefano Puri (Roma).

«Un successo che non immaginavamo di queste proporzioni – dice Francesco Saverio Messina – per la qualità delle composizioni e della partecipazione internazionale che ci fa ben sperare, per il prossimo anno, sulla presenza di cori provenienti sempre più da Paesi di tutto il mondo. Il nostro festival corale, che si svolge con cadenza biennale dal 2009 organizzato dall’Associazione Corale Cantica Nova, ha fatto conoscere la nostra splendida Milazzo a giovani di tutto il mondo che hanno apprezzato, oltre alle bellezze naturali, storiche e artistiche della nostra Città, anche la nostra calorosa accoglienza e capacità organizzativa».

La prossima edizione del Festival Corale si svolgerà dal 10 al 16 luglio 2022.