Incremento di casi Covid anche a Milazzo. I dati ufficiali parlano di sei persone in più rispetto agli ultimi dati forniti. Secondo quanto comunicato al sindaco Pippo Midili dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, oggi a Milazzo sono stati ufficilizati diciassette milazzesi positivi. Nessuno dei quali ricoverato in ospedale. L’ultimo dato era stata reso noto lunedì scorso.

In Sicilia ci sono altri 457 nuovi casi di Coronavirus e crescono ancora i ricoveri.

Intanto proseguiranno fino a domani, martedì 27 luglio, anche al Parco Corolla di Milazzo (dove sono state già somministratte 25mila dosi) gli “Open Days” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna.