Sono 11 i positivi registrati a Stromboli dopo i primi accertamenti per un sospetto focolaio. I dati ufficiali forniti dall’Ufficio Covid 19 Messina parlano di sette turisti e quattro lavoratori del posto. Le loro condizioni non sono gravi, e si trovano in isolamento in quarantena.

L’Usca è intervenuta prontamente ed è stato prontamente effettuato il tracciamento dei contatti dal servizio di contact tracing ed in seguito sono stati effettuati i tamponi dall’Usca ai contatti stretti e ai coabitanti.

L’esito dei tamponi è stato dato dal laboratorio dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e alcuni di questi tamponi sono stati inviati per il sequenziamento al Policlinico per verificare la presenza di eventuali varianti.

Il locale dove sono risultate delle persone positive è stato chiuso in via precauzionale.