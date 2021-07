Sarà inaugurata, giovedì 29 luglio, alle ore 18:30, la nuova sede del Partito Democratico Circolo di via Del Sole n. 28 , nel centro di Milazzo. Una nuova sede sociale, voluta dalla segreteria guidata da Salvatore Gitto e dal presidente Gioacchino Abbriano.

“Cambiamo sede, rinnoviamo l’impegno” questo lo slogan che sta animando l’impegno i tanti democratici , tesserati e simpatizzanti che, si sono adoperati per dare una “casa” ai democratici milazzesi. «Una spinta importante verso il rinnovamento del partito cittadino per sottolineare l’importanza del confronto e dell’avvicinamento ai temi della politica oltre che alla costruzione di un’intelligenza collettiva», si legge in un comunicato stampa.

«Quella di – giovedì 29 luglio è una giornata importante per il PD e per il Centrosinistra di Milazzo – spiegano – è l’inizio di grande percorso di democrazia partecipativa che si caratterizzerà con ulteriori iniziative in programma, già dal prossimo mese di settembre 2021 . che riguarderà i temi del Paese e delle realtà locali. “Chi vorrà intervenire” e – portare le sue idee e queste diventeranno parte del dibattito, dunque ognuno conterà».

DIETRO LE QUINTE. La sede del Partito Democratico sarà low cost. Per risparmiare sull’esiguo budget sarà condiviso con un patronato e gli uffici della Confesercenti.