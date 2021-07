Presentato al Teatro Vittorio Emanuele il “Premio Messina Cinema 2021”, dedicato a Nino Manfredi

Nei locali del Foyer del Teatro Vittorio Emanuele, è stato presentato alla stampa il “Premio Messina Cinema 2021”, che si svolgerà 1° agosto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, organizzato da Messina Progetto Arte e patrocinato da Regione Sicilia Assessorato Turismo – Assemblea Regionale Siciliana – Fondazione Tao Arte – Università degli Studi di Messina e Dams dedicato quest’anno alla memoria di Nino Manfredi, nel centenario della nascita.

Presenti all’incontro il Presidente dell’ente Teatro Messina Orazio Miloro, l’onorevoleElvira Amata in rappresentanza dell’Ars, lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone e Matteo Allone, direttore centro salute mentale Camelot.

I giornalisti presenti in sala hanno così potuto conoscere i dettagli dell’evento direttamente dalla voce di Helga Corrao, che ne ha curato la direzione artistica e che condurrà insieme all’attore e cabarettista Gigi Miseferi la serata di Gala nello storico Teatro di Messina il programma della kermesse.

Il “Premio Messina Cinema 2021”, inizierà 1° agosto con l’inaugurazione alle 19.00, all’interno della Hall del Teatro Vittorio Emanuele, di una mostra fotografica e di dipinti dell’artista Concetta De Pasquale dal titolo “Tra le rotte dei ricordi” dedicata a Nino Manfredi, che sarà presentata dall’attrice messinese Daniela Conti. Ai partecipanti verranno offerte degustazioni a cura di SicilDelizie e del maestro gelatiere Giuseppe Arena.

Alle 20.30 avrà inizio la serata di Gala, il cui ingresso è riservato ai possessori d’invito, durante la quale saranno consegnati i premi alla memoria di Nino Manfredi e di Michelangelo Vizzini, che saranno ritirati per l’indimenticabile attore dalla figlia Roberta Manfredi e per lo storico fotografo messinese dalla figlia Nanda Vizzini.

Durante la serata saranno inoltre consegnati premi alla carriera alla stessa Roberta Manfredi, attrice, produttrice televisiva ed ex conduttrice televisiva italiana, ad Alberto Simone, regista, sceneggiatore e scrittore italiano, a Francesca Antonaci (in arte Gegia), comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante, a Tuccio Musumeci, attore teatrale e cinematografico, a Massimo Piparo, regista teatrale, direttore artistico, produttore teatrale, autore televisivo, Giuseppe Ferlito, regista, sceneggiatore e montatore, ad Angelo Faraci, regista cinematografico, a Luigi De Filippis, produttore cinematografico, ad Antonio Fermi, attore, a Chicco Coci, attore e conduttore televisivo, a Biagio Cardia, regista, a Christian Gravina, cantante, a Tito Agazio Lanciano, giornalista, ed a Lucio Cucinotta, scrittore.

Saranno inoltre assegnate menzioni speciali a Lelio Bonaccorso, Benito Corrao, Angelo Maria De Marco, Ester Isaja e Andrea La Fauci per la sezione libri ed a Nello Fruncillo e Fabrizio Cacciola per la sezione videopoesie.

Intermezzi saranno dedicati alla musica, alla danza ed alla moda durante i quali interverranno gli artisti Gianluca Rando, Riccardo Pirrone, il gruppo “I Colapesce”, Giada Minissale, Antonella Gargano e l’atelier Bertia Mode.

A margine dell’evento si terranno inoltre due incontri:

Venerdì 30 Luglio 2021 alle ore 20.00, presso il Museo del Novecento, Viale Boccetta Alto, si terrà l’incontro condotto dalla Dott.ssa Helga Corrao dal titolo: “Il Cinema nella Sicilia del Novecento” con la partecipazione degli studenti del DAMS – UNIME, durante il quale dopo i saluti iniziali relazioneranno il Prof. Filippo Grasso delegato del Rettore al Turismo il Prof. Dario Tomasello coordinatore del DAMS Messina ed Il Dott. Angelo Caristi direttore Museo del Novecento.

All’incontro interverranno inoltre: Roberta Manfredi, attrice, produttrice ed ex conduttrice televisiva e Alberto Simone, psicologo, regista, sceneggiatore e scrittore.

La critica Cinematografica sarà curata dalla: Dott.ssa Alice Soffia, dalla Dott.ssa Simonetta Pisano, dalla Dott.ssa Ilaria Lipari, e dalla Dott.ssa Giovanna Manetto.

Sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.00 presso il Centro Diurno “Camelot” Dipartimento Salute Mentale Messina Nord, si terrà l’incontro moderato dalla Dott.ssa Helga Corrao dal titolo: “Il Cinema nel Sociale: un connubio indissolubile”, durante il quale dopo i saluti iniziali sarà presentato e proiettato il film “COLPO DI LUNA” a cura della Dott.ssa Simonetta Pisano del DAMS.

All’incontro interverranno: Roberta Manfredi, attrice, produttrice ed ex conduttrice televisiva, Alberto Simone, psicologo, regista, sceneggiatore e scrittore, il Dott. Matteo Allone psichiatra, dir. resp. della U.O.S. Centro diurno Camelot Messina, il Dott. Marco Xerra dir. modulo D.S.M. Messina nord e Mario Falcone, sceneggiatore e scrittore.

L’ingresso ad entrambi gli incontri è riservato ai possessori di invito ed al rispetto delle normative vigenti.