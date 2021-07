Andrea Ravidà è il neo-presidente della sezione barcellonese dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Le elezioni si sono svolte ieri 23 luglio. «Sono orgoglioso dell’incarico conferito – ha commentato – ringrazio il Direttivo per avermi dato la possibilità di continuare il lavoro della collega Chiara Fugazzotto, che nei due anni di presidenza della sezione Aiga di Barcellona, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, è riuscita a realizzare tante iniziative che hanno dato ulteriore lustro all’Associazione».

La sezione Aiga di Barcellona, cresciuta anche in termini numerici, ha ampliato il direttivo con l’aggiunta di tre membri per un totale di 15 associati. Il nuovo Consiglio direttivo risulta, quindi, così composto: Salvatore De Pasquale (vice-presidente), Miriam Scolaro (segretario), Irene Torre (tesoriere) ed ancora, il presidente uscente Chiara Fugazzotto, Maria Tommasa Maio (responsabile per la formazione), Giuseppe Motta (responsabile consulta dei praticanti), Domenico Branca, Flavia La Rocca, Cristina Saja, Calogero Pisana, Cristian Mazzeo, Piergiorgio Greco, Giovanna Benvegna e Santina Munafò.

«Un plauso doveroso – aggiunge il presidente Ravidà – a Mariella Sottile, quale Consigliere Nazionale A.I.G.A., che, come sempre, non farà mancare il suo apporto all’attività della Sezione. Sono certo e consapevole che con la partecipazione e l’aiuto del direttivo e dei soci tutti, adesso che le condizioni sembrano mutare al meglio, si può programmare una ripresa piena delle attività della Sezione, al fine di permettere ai giovani avvocati che si affacciano alla professione, di avere il giusto sostegno nell’affrontare le problematiche che, specie alla luce delle paventate riforme, si prospettano all’orizzonte».

L’incontro è stata anche l’occasione dei saluti per Chiara Fugazzotto, oggi past-president, che si è congedata dal ruolo presidenziale.