BARCELLONA POZZO DI GOTTO. E’ in programma domenica 25 luglio, alle 21, il Trofeo del Tirrenico – Partita del Cuore tra Nazionale Giornalisti e Nazionale Politici. La competizione si svolgerà al Caracocci di Barcellona Pozzo di Gotto. Tra i big che hanno già aderito all’iniziativa solidale (l’intero ricavato dell’evento sarà donato alla Onlus La Casa di Francesco per la tutela dei poveri) c’è Pippo Midili, sindaco di Milazzo, Pinuccio Calabrò, sindaco di Barcellona, i deputati Antonio Catalfamo, Pino Galluzzo, Alessio Villarosa, Danilo Lo Giudice, in forse anche Gaetano Galvagno.

Tra le novità la partnership con il Mortellito Calcio a 5, squadra che ha appena raggiunto la serie B di Futsal. Quest’anno tantissimi gli ospiti illustri. Tra i giornalisti: Lino Miano della Gazzetta del Sud, Francesco Barca di OraWeb, Benedetto Orti Tullo di 98zero, Giovanni Petrungaro della Gazzetta, Gianluca Rossellini di Ansa, Andrea Falla di Today. L’anno scorso il trofeo del Tirrenico è stato aggiudicato alla Nazionale Giornalisti. Tra gli sportivi locali presenti Maurizio Dall’Oglio, Filippo Crinò e i talenti del Mortellito.

A musicare l’Inno di Mameli quest’anno il chitarrista rock Daniele Paone. Presenteranno l’evento Domenico Aragona con Laura Culicetto ed Erika Ristuccia.