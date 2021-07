SALINA.La malvasia delle Lipari arrivò con i veneziani in fuga da Creta invasa dagli ottomani. La vera storia di quello che viene considerato il simbolo delle Eolie in un libro scritto dallo storico Marcello Saija: “Malvasia delle Lipari, storia dell’ antico passito siciliano”. Un’opera monumentale che si avvale della ricerca di esperti e studiosi di livello internazionale. Oltre due anni di studi tra carte documenti, libri, per capire le origini del vino che ha reso famosa nel mondo del vino Salina. Smentite le fake news storiche che davano la malvasia importata dalla Grecia e assegnavano al vino eoliano origini molto piĂą antiche.

In realtĂ arrivò 350 anni fa ma ha origini genetiche comuni con altre malvasie dell’ area mediterranea. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi nell’ambito del “Malvasia Day” giunto alla quattordicesima edizione nei giardini e nelle terrazze di Palazzo Marchetti di Malfa. In prima linea il sindaco di Malfa Clara Rametta. In campo per una maxidegustazione di Malvasia 12 produttori. Ad organizzare l’evento il consorzio per la Malvasia. Al tavolo dei relatori, oltre all’autore Marcello Saija la genetista e ricercatrice del settore Enologico Manna Crespan, lo storico dell’ enologia siciliana Rosario Lentini, l’ etnoantropologo Mario Bolognari (sindaco di Taormina, il documentarista Rai Gianfranco Anzini.