Il brano esce in radio e su tutti i digital stores

«Da questo nuovo singolo – dice Steno P – mi aspetto tanto, è il nostro primo singolo e siamo carichi. Siamo convinti di poter fare tanto perché abbiamo fatto qualcosa di particolare, partendo dalla produzione arrivando al canto di Martina e la cantata in brasiliano di Ferraz»

“Profumo d’estate” è un brano che parla della magia dell’estate, dei fantastici amori estivi che restano incisi nel nostro cuore anche se quasi sempre finiscono. L’intento degli artisti è quello di poter far vivere un’estate fantastica e soprattutto liberi da questa brutta pandemia.

Un nuovo lavoro per il dj e produttore milazzese Steno P. Presenta oggi, infatti, l’ultimo singolo realizzato in collaborazione con Martina Picciolo (di Barcellona Pozzo di Gotto) e Joao Ferraz, giovane artista brasiliano.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.