E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare del Comune di Milazzo, criptata con soltanto le iniziali dei richiedenti, il numero di protocollo ed il punteggio, secondo quanto prescritto dalle norme sulla privacy.

Gli interessati che intendono visionare la propria posizione dovranno fare richiesta del proprio numero di protocollo al 5° Settore 1° Servizio Patrimonio, presentando richiesta su apposito modulo (scarica qui) entro e non oltre il 20 agosto 2021.

Gli interessati che hanno fatto precedente richiesta ed ottenuto il numero di protocollo per la conoscenza del proprio punteggio nella graduatoria provvisoria, non devono produrre ulteriore richiesta, in quanto il numero di protocollo permane anche per la consultazione della graduatoria definitiva.