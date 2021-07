«Stasera il Bukowsky rimarrà chiuso – spiega il titolare Raffaele Fazio – domani speriamo di riaprire solo con il servizio bar, in attesa di ripristinare la cucina e lavorare tutti in sicurezza».

All’interno c’era uno dei titolari, Simone Gugliotta, e parte del personale che hanno immediatamente spento l’incendio con gli estintori. Fortunatamente, grazie alla tempestività , non vi sono stati feriti o danni strutturali al locale. Solo tanta paura e del fumo visibile anche dall’esterno. Sul posto anche i vigili del fuoco che però hanno trovato le fiamme già spente.

Attimi di tensione al Bukowski, oggi pomeriggio, poco dopo le 17, uno dei locali della movida più frequentato di Milazzo. Nella cucina del locale di via Francesco Crispi, a due passi dal Municipio, a causa di un cortocircuito si sono propagate le fiamme che hanno compromesso parte dell’ambiente.

Milazzo, cortocircuito al Bukowski, in fiamme la cucina. Il locale non ha subito danni

