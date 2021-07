Le cucine Lube sono le prime cucine italiane ad avere ottenuto la prestigiosa certificazione Greenguard Gold di UL (Underwriters Laboratories), attestante che tutte le strutture dei prodotti a marchio Lube sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di composti organici volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernici, oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni. E’ oramai accertato che i COV possono avere effetti negativi sulla salute come mal di testa, bruciore agli occhi, irritazioni respiratorie e possono anche scatenare attacchi d’asma.

Ad Olivarella è stato inaugurato il Lube Store più grande della provincia di Messina. Quasi 400 metri quadrati di esposizione per poter scegliere tra svariate ambientazioni di prestigiosi modelli di cucine Lube. Dalle classiche alle moderne, passando per il contemporaneo. Lube è la prima tra le aziende italiane produttrici di cucine e prima come numero di cucine prodotte quotidianamente.

Si tratta di un punto vendita leader nel settore per la pluriennale esperienza. Ad accogliere i clienti una squadra composta da 4 addetti qualificati che offre ai clienti servizi di progettazione e render 3D, rilievo misure, trasporto e montaggio, servizio post vendita. Ma anche tanti servizi esclusivi. «Tra le innovazioni che proponiamo – dicono i titolari Laura e Domenico – c’è la possibilità di ottenere sullo smartphone il render 3d della cucina appena acquistata, in modo da potere scegliere ed abbinare liberamente gli accessori ed i complementi di arredo, come tessuti, pavimenti, finiture murali etc».

Lo store dispone, alle spalle del punto vendita, anche di un parcheggio privato comodo riservato ai clienti. A caratterizzare il nuovo negozio di Olivarella è prevalentemente l’esclusività dei prodotti. «Quelli proposti – continuano i titolari – sono solo di marchi top di gamma».

In negozio, tra le cucine, la nuovissima Flavour dalla linee classico-contemporanee, declinabile in mille forme, dalla più razionale ed essenziale, alla più ricca ed elegante, in grado di soddisfare ogni esigenza arredativa. La Design Collection, elegante e rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua essenza con finiture particolari ed accessori ricercati che la rendono assolutamente unica nel suo genere. O la Round, la cucina Lube dall’anima green realizzata con ante in Pet con interno in Mdf Carb 2: materiale plastico totalmente rinnovabile e riciclabile. Ed ancora Agnese, il modello classico per antonomasia, nella sua colorazione caratteristica in bianco, e Provenza, cucina in finta muratura con cassa in listellare, nella sua versione industrial in finitura rovere e carbon.

«Non va dimenticato – concludono ancora Laura e Domenico – che a completare la prestigiosità della produzione del gruppo Lube è lo staff di arredatori e progettisti, che con passione rimangono costantemente aggiornati sulle novità e le tendenze sia nell’ambito dell’arredamento che nell’evoluzione tecnologica in campo di elettrodomestici da incasso e free standing”.