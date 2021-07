Facilitare lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza su dinamiche e problematiche ambientali è una delle finalità dell’attività formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, nella più totale sintonia e condivisione degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

In questa direzione si colloca il proficuo incontro telematico tra il Sottosegretario al Ministero dell’istruzione con delega al Piano Rigenerazione Scuola, Senatrice Barbara Floridia, e la Rete di Scuole per la Mobilità Elettrica nella Didattica, Rete E-Mobility, cui l’istituto mamertino fa parte, unica scuola fra enti, istituzioni e università, che sul territorio si configura come organo qualificato per “l’innovazione e lo scambio di buone pratiche”, per un confronto sulle azioni già intraprese e sulle nuove iniziative che si intendono portare avanti fin dal prossimo anno scolastico per implementare a pieno titolo nella formazione scolastica il tema della sostenibilità ambientale e, in particolare, della mobilità elettrica tenutosi venerdì 16 luglio.

L’istituto, che nelle ultime settimane si è fatto promotore di diversi appuntamenti di recruiting day con aziende multinazionali a conferma dell’efficacia della propria offerta formativa e delle proprie scelte, organizzative e gestionali, offrendosi al territorio come importante ponte tra scuola e mondo del lavoro, continua in questi giorni la sua collaborazione con l’azienda Sampierana Group, leader sul mercato nazionale e internazionale nella produzione di macchine movimento terra con il marchio Eurocomach Machines, sottocarri cingolati Undercarriages, con sede a San Piero in Bagno in provincia di Forlì Cesena, per l’invio dei curriculum dei neodiplomati nell’indirizzo Meccanica e Meccatronica per la selezione di alcune figure professionali, finalizzato all’assunzione.

Pluralità di intenti e diversificate missioni quelle perseguite dall’istituto presieduto dal Dirigente Scolastico, Stello Vadalà, che a conclusione di un anno scolastico difficile e ancora segnato dalla pandemia da Covid, commentando le parole della Senatrice Floridia – «Avete una casa, avete chi sta preparando per voi risorse e strumenti affinché il vostro lavoro d’avanguardia possa trovare ubicazione, risorse e valorizzazione» ribadisce con orgoglio l’efficacia della mission educativa del proprio istituto e dell’impegno solerte dell’intero corpo docente nel dare voce alle realtà territoriali, porre al centro istanze ed azioni volte ad intercettare e promuovere le esigenze formative ed educative del prossimo futuro, valorizzare risorse e competenze e offrire al territorio figure dal forte e comprovato valore umano e professionale.