In passato anche l’ex amministrazione aveva preso questa decisione scatenando le ire delle attività commerciali presenti nell’area e dell’opposizione consiliare.

«Durante la stagione balneare – si legge nell’ordinanza – piazza ‘Ngonia, a causa della prossimità con la spiaggia, della presenza di pubblici esercizi, di percorsi naturalistici, è frequentata da turisti e da un elevato numero di persone e famiglie con bambini e che tale situazione impone di assicurare la sicurezza dei pedoni e di intervenire a tutela della pubblica incolumità, eliminando l’imponente flusso veicolare che si registra nell’area anzi detta durante il periodo primaverile ed estivo in ore diurne e notturne, creando inoltre enormi problemi al transito di ambulanze e mezzi di soccorso».

La ‘Ngonia Tono ritorna off limits alle auto fino a settembre. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha dato mandato agli uffici di predisporre i necessari atti. Il divieto sarà operativo dal 21 luglio al 12 settembre.

