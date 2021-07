Milazzo, ventimila euro per ripristinare l’impianto di videosorveglianza. Arriva l’ennesimo annuncio

Ventimila euro per ripristinare l’impianto di videosorveglianza comunale. E’ l’ennesimo annuncio dell’amministrazione comunale di Milazzo sul ripristino dell’impianto che però, evidentemente, non si riesce a sistemare. Nel dicembre scorso erano stati stanziati diecimila euro per ripristinare l’impianto sempre alla ditta TCN Telecomunicazioni srl di Milazzo assicurando il «ripristino della funzionalità della rete, compresa la sostituzione degli apparecchi guasti o mancanti perché nel tempo sono stati oggetto di furto o atti vandalici».

Il 12 gennaio l’amministrazione comunicava che l’obiettivo era stato raggiunto in quanto «riparte la videosorveglianza comunale» e che la ditta incaricata stava per procedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto e «aveva ripristinato già 16 delle 32 telecamere non funzionanti» e nelle prossime settimane «completerà il quadro sostituendo le apparecchiature mancanti».

Il 14 marzo – sempre il comune – spiega però che «16 attivate su 32 disponibili presentano ormai le ottiche consumate per il tempo ed il mancato utilizzo» e dopo «la verifica» di dicembre ed oggi siamo in condizione di dire che attraverso una rivisitazione si stanno mettendo a punto tutte le telecamere».

Dall’annuncio agli interventi sono trascorsi quattro mesi e ora si annuncia un investimento di ulteriori 20 mila euro. «L’ultimo monitoraggio effettuato dai tecnici ha fatto rilevare la funzionalità di 24 apparecchiature – assicura in un comunicato di Palazzo dell’Aquila – mentre le rimanenti 8 sono irrimediabilmente danneggiate e quindi saranno sostituite. Con questo intervento l’attività di videosorveglianza dovrebbe finalmente ritornare alla normalità».

IL sindaco Pippo Midili assicura: «La sicurezza della città passa attraverso un efficiente sistema di videosorveglianza che oltre a rappresentare un deterrente ad azioni illegali fornisce un importante contributo alle forze dell’ordine in occasione di episodi criminosi». Annuncia, inoltre, l’intenzione di implementare la videosorveglianza del territorio non solo attraverso la sistemazione dell’attuale impianto ma sfruttando le opportunità offerte dal Ministero dell’Interno attraverso dei protocolli con le varie prefetture.