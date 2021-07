Con il concerto “Original Soundtrack” l’Ensemble Vocale Cantica Nova, in collaborazione con l’Area Marina Protetta, inaugura le proposte musicali della nostra Città. Lo spettacolo è in programma martedì 27 luglio alle 20.30 alle ex “casermette” sotto il Faro di Capo Milazzo con ingresso libero.

Un concerto di musica corale con un programma di canzoni tratte da film e musical accompagnate al pianoforte da Francesco Cardullo. In programma ci sono brani come: “Moon river”, “Over the rainbow”, “The way we were”, “Shallow”, “Tutti insieme appassionatamente”.

L’emergenza covid, che ha fatto rinviare al 2022 la VII edizione del Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo, non ha fermato il Concorso di Composizione Corale del festival che per l’edizione 2021 ha contato trentasei partecipanti provenienti da dieci Paesi diversi (Finlandia, Francia, Indonesia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Svizzera, United Kingdom, Stati Uniti d’America) con sessantanove composizioni.

Durante il concerto di sabato, verranno resi noti i nomi dei vincitori delle varie categorie previste dal concorso che sono state giudicate da una giuria internazionale composta da: Agnieszka Franków-Żelazny (Polonia), Sabrina Simoni (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Antonino Averna (Italia).

