MILAZZO. Fare rete con i produttori, promuovere le eccellenze enogastronomiche della Sicilia, regalare momenti di convivialità e sano divertimento. Sono questi gli obiettivi di Ngonia Food Fest, la serata “evento” organizzata da Ngonia Bay, il boutique hotel con ristorante di fine dining che si affaccia nell’incantevole baia del Tono di Milazzo. L’appuntamento è per oggi, venerdì 16 luglio, alle 20, nel giardino secolare di Ngonia Bay. Con l’occasione verrà inaugurata la nuova area denominata “Il Bosco” attrezzata con barbecue e forno a legna. «Abbiamo organizzato questa serata – spiega il manager Marco Calabrese, proprietario della struttura ricettiva – per valorizzare le eccellenze siciliane. Sarà un viaggio alla scoperta dei migliori prodotti del territorio e del lavoro dei produttori che ogni giorno si spendono per fare grande questa terra». Le isole del gusto ospiteranno chef, panificatori, pizzaioli, allevatori, produttori di salumi di suino nero dei Nebrodi, maestri gelatieri, mastri birrai, vignaioli che faranno degustare i loro prodotti. A fare gli onori di casa ci saranno il resident chef di Ngonia Bay Dario Pandolfo che proporrà una sua ricetta utilizzando selezionate carni siciliane e il pastry chef Michele Ainis che delizierà gli ospiti con un dessert di pasticceria contemporanea preparato con prodotti del territorio.

Ecco gli artigiani del gusto che prenderanno parte all’evento:

– Francesco Arena, Ambasciatore del Gusto messinese e miglior fornaio d’Italia per Gambero Rosso, che gli ha assegnato 3 pani, il più alto riconoscimento nella Guida Pane & Panettieri d’Italia 2022.

– Giuseppe Oriti, dell’agriturismo Il Vecchio Carro, re dello street food siciliano che, da oltre un ventennio, alleva sui Nebrodi i suini neri e produce un’ottima porchetta cotta nel forno a legna secondo l’antica ricetta di famiglia.

– Luisa Agostino dell’azienda La Paisanella di Mirto, che, con il marito Sebastiano, si occupa dell’allevamento e della trasformazione del pregiato maialino nero dei Nebrodi, seguendo tutta la filiera, e rifornisce i più grandi chef italiani.

– Giacomo Caravello, chef patron di Balice a Milazzo, che con il suo ristorante è presente nelle più importanti guide di settore, dalla Michelin a Identità Golose fino a 50 Top Italy.

– Chiara e Raffaele Esposito della storica Osteria Al Bagatto di Milazzo.

– Giuseppe Fogliani, titolare dell’azienda di agricoltura creativa 7 Puntebios di Milazzo.

– La Condotta Peloritani tirrenici di Slow Food che sarà presente con i suoi prodotti di eccellenza, il Maiorchino prodotto da Domenico Isgró e le marmellate e il miele prodotto dall’azienda Contrada Crizzina.

– Francesco Guidara patron della storica pizzeria Vulcanello a Barcellona Pozzo di Gotto, specialista della pizza cotta nel forno a legna.

– Rosario Leone D’Angelo maestro gelatiere della gelateria Siké a Milazzo, premiata dalla Guida del Gambero Rosso con Due Coni.

– La Valigia di Bacco, azienda leader nella commercializzazione di vini del territorio, sarà presente con la cantina vitivinicola Possente Viniche produce vini biologici e naturali ad Alcamo.

– Bruno Ribadi, mastro birraio originario di Cinisi (PA) che porterà in degustazione le sue ottime birre artigianali made in Sicily.

– La storica azienda Martini, eccellenza italiana del mondo del beverage, che sarà presente con il bartender messinese Giovanni Imbesi che si occuperà della preparazione dei cocktail a base di Martini.

– Tra i main partners dell’iniziativa c’è Acqua Vera, l’acqua siciliana che nasce a 1000 mt di altezza sui Monti Sicani, a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento.

Tutte le bottiglie di plastica utilizzate durante la serata verranno raccolte e riciclate dall’artista Emanuela Ravidà che le riutilizzerà per creare un’opera d’arte originale che verrà esposta nel boutique hotel milazzese. Con questa iniziativa, Ngonia Bay, da sempre sensibile alla tematica ambientale, darà il suo contributo alla lotta all’inquinamento. Lo chef Pandolfo ha anche inserito nel suo menù degustazione il piatto “Un mare di plastica” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

La musica dal vivo di Flor de Jazz e di SudCantica e il djset di Sergio Litrico allieteranno la serata sotto le stelle.

