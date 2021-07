Il Tribunale di Barcellona ha assolto L.L.R., un giovane milazzese accusato di aver cagionato un incidente stradale con feriti a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il mezzo coinvolto nel sinistro, di proprietĂ dell’imputato, era stato persino sottoposto a sequestro e quindi successivamente demolito.

I legali del L.R., gli avvocati Giorgio Leotti e Gioele Sodano, sono tuttavia riusciti a dimostrare in sede di dibattimento che il loro assistito fosse stato una vittima del sinistro piuttosto che l’autore, che al momento del fatto questi risultasse perfettamente lucido e cosciente, e che il presunto stato di alterazione psicofisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, si fondasse in veritĂ su esami medici non particolarmente accurati e quindi da ritenersi inattendibili, specie considerando come tutte le testimonianze raccolte certificassero una realtĂ diversa rispetto a quella prospettata dall’accusa, che pure al termine del processo aveva chiesto la condanna del giovane.

A distanza di quasi tre anni dai fatti, risalenti al novembre 2018, il Giudice Giuseppa Abate ha messo la parola fine su questa vicenda.