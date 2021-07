Autonomia e indipendenza della Magistratura, stasera convegno in Marina Garibaldi in ricordo di Falcone e Borsellino

“Autonomia e indipendenza della Magistratura: un diritto dei cittadini, un dovere dei magistrati“. E’ questo il tema del convegno in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che si terrà oggi, venerdì 16 luglio, alle ore 19, a Piazza della Repubblica (di fronte statua di Luigi Rizzo), in Marina Garibaldi. Ad organizzarlo le associazioni Sciarpa Bianca, Fidapa Milazzo ed Hermes, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati e il patrocinio del comune di Milazzo.

Porteranno i saluti gli avvocati Maria Rosaria Cusumano, Natascia Fazzeri, la dottoressa Felicia Manicastri, Antonella Fugazzotto, presidente dell’Ordine degli avvocati di Barcellona e il sindaco Pippo Midili.

Relazioneranno i magistrati onorari Ennio Fiocco e Gianluca Manca, l’avvocato Domenico Nania; il presidente associazione Antiracket Fai Benedetto Gianlombardo.