La piscina comunale riaprirĂ a settembre. L’associazione “Asd Sporting club San Giovanni Milazzo” che ha vinto la gara per la gestione, superata la stasi determinata dalla pandemia, ha intenzione di riaprire i battenti dopo l’estate, a settembre. Sono tanti coloro che sono rimasti “orfani” di una struttura in cui potere praticare nuoto specialmente nel periodo invernale. Proprio per questo è stata presentata dal consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione.

Foti chiede all’assessore allo Sport, Antonio Nicosia di conoscere se è stato previsto per i prossimi mesi uno specifico cronoprogramma finalizzato alla riapertura della struttura e quale programmazione si intende porre in essere per il rilancio della Piscina Comunale di Milazzo con l’obiettivo di renderla fruibile alla comunità e alle realtà sportive milazzesi.

«Nei mesi scorsi abbiamo appreso della firma del contratto di concessione della Piscina Comunale – afferma il consigliere -. Una struttura nevralgica per lo sport a Milazzo che, anche in chiave post covid, andrebbe rilanciata rendendola finalmente pienamente fruibile alle tante realtà sportive milazzesi che praticano la disciplina del nuoto».

L’interrogazione rappresenterà , a detta del consigliere, anche un momento di discussione e confronto anche in relazione alla situazione generale dell’impiantistica sportiva a Milazzo che ha visto dibattere nei mesi scorsi in aula consiliare le forze politiche a margine dell’approvazione del Regolamento sugli impianti sportivi.