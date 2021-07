La verifica della documentazione, i chiarimenti ricevuti dalla ditta hanno portato alla conclusione dell’iter di aggiudicazione della sosta a pagamento e oggi è stata pubblicata la determina che dà il via libera al raggruppamento temporaneo di imprese “TC Italia servizi” di Napoli di gestire il servizio per i prossimi 12 mesi.

La società campana già lunedì prossimo – 19 luglio – sarà a Milazzo per la consegna delle aree da parte del Comune e a quel punto i propri tecnici e gli operai procederanno all’installazione della segnaletica stradale verticale/ orizzontale; alla installazione di 42 parcometri di nuova generazione, nonché di sensori wireless per il monitoraggio della presenza dei veicoli negli stalli blu. A seguire gli altri adempimenti, quali l’assunzione degli ausiliari del traffico per il controllo della sosta e l’attivazione dell’App per consentire, come avviene in quasi tutte le città, la fruizione del servizio attraverso il proprio smartphone.

Entro la fine della prossima settimana i parcheggi a pagamento dovrebbero essere attivi.

Sempre lunedì 19 luglio la società “TC Italia servizi” incontrerà alle 11 a palazzo dell’Aquila, alla presenza dell’Amministrazione comunale, anche i rappresentanti dei commercianti e del “Centro commerciale naturale” per illustrare le caratteristiche del servizio e le eventuali opportunità concesse attraverso abbonamenti o altre formule di pagamento. Alcuni negozianti del centro cittadino hanno infatti anticipato di essere disposti a pagare la sosta sulle strisce blu ai clienti che sceglieranno le loro attività per gli acquisti.

I parcheggi a pagamento saranno 987, dei quali 798 a tariffa ordinaria e 189 a tariffa stagionale (nella fascia costiera di Ponente) . Gli stalli liberi saranno invece 935 (723 in centro e 223 sempre a Ponente) regolamentati col disco orario eccetto per i residenti autorizzati.

DIETRO LE QUINTE. La ditta che ha vinto la gara ha presentato un rialzo del 275% sul 15% di base richiesto dal comune. Dovrà corrispondere, dunque, il 56% dei proventi all’ente municipale e con il restante 44% dovrà coprire le spese e ottenere un utile. I ritardi nell’aggiudicazione della gara bandita ad aprile sarebbero legati ad un contenzioso tra la TC Italia servizi ed il comune di Barletta per presunte inadempienze nell’ambito della gestione dei parcheggi e che ha portato alla revoca della concessione. I legali della società campana hanno però presentato chiarimenti che hanno portato la commissione di gara a ritenere che i fatti «non sono tali da inficiare l’integrità e l’affidabilità della società» .