Numerose discipline secondo un calendario intenso, nelle fasce orarie pensate dal mattino presto al primo pomeriggio, per favorire la partecipazione ai genitori che lavorano e dei loro bambini. L’iniziativa «Summer Camp 2021» rientra nel lungo elenco delle attività portate avanti dal «Asd Nuovo Circolo Tennis e Vela» quest’anno, nonostante la pandemia, dalla scuola tennis ai campionati di categoria.

Si conluderà venerdi 16 luglio al Nuovo Circolo Tennis e Vela di Milazzo il «Summer Camp 2021». L’iniziativa ha offerto la possibilità a tutti i partecipanti di età compresa tra i 6 e i 15 anni, di avvicinarsi all’attività sportiva supportati da istruttori federali delle associazioni del territorio «ASD Nuovo Circolo Tennis e Vela», «ASD Svincolati Milazzo Basket», «ASD Polisportiva Milazzo», «PAMA Archery Milazzo», «Leonardo Triathlon Milazzo ASD», «MUMA museo del Mare» «ASD Traditional Karate» e «Dugongo Team ASD» che si sono rese disponibili a effettuare le proprie attività all’interno della struttura del Circolo Tennis e Vela, per due settimane. E’ stato così possibile partecipare a lezioni di nuoto, canottaggio, tennis, basket, vela, karate, le uscite in urban bike, triathlon ed educazione naturalistica ed ambientale.

