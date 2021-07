Si è svolta nell’atrio del Carmine la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale per premiare l’Under 16 dell’Academy Svincolati Milazzo vincitrice del titolo regionale d’Eccellenza. Presenti il sindaco Pippo Midili, l’assessore allo sport Antonio Nicosia ed il presidente regionale Fip Sicilia Cristina Correnti. Dopo gli interventi, il primo cittadino e l’assessore hanno premiato la squadra, allenatori e dirigenti. Al termine il presidente della Svincolati Milazzo, Riccardo Giambò, ha consegnato al sindaco, all’assessore Nicosia ed al dipendente dell’ufficio sport Letterio Marra la T-shirt della compagine milazzese, ringraziando l’amministrazione comunale per l’attenzione che sta riponendo nello sport cittadino.

Alla cerimonia di premiazione presente anche Giuseppe Maio, uno dei rappresentanti della FIMA – Formazione che ha espresso un plauso agli Asd Svincolati Milazzo & Svincolatini minibasket “e a tutti quelli che si impegnano per far crescere lo sport e le realtà aggregative per i giovani, che rappresentano il futuro delle nostre comunità. Per noi è un onore poter contribuire e rendere omaggio a progetti virtuosi come questi”.

