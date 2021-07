L’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto e l’Arcidiocesi di Messina Lipari e Santa Lucia del Mela firmeranno venerdì 16 luglio. alle 10, uno storico accordo sostitutivo che prevede l’affidamento all’Arcidiocesi di locali del Molo Marullo del porto di Milazzo adibiti a edificio di culto e sala accoglienza. Verranno svolte, a titolo gratuito, a beneficio soprattutto dei marittimi imbarcati sulle navi che transitano e approdano nel porto mamertino, diverse attività che si concretizzeranno in offerta di ospitalità, assistenza socio-sanitaria, ricreazione morale e fisica e assistenza interreligiosa. A continuare a garantire i servizi sarà la Stella Maris. L’atto è condiviso anche dal Comitato territoriale per il Welfare della Gente di Mare.

Il Presidente dell’AdSP Mario Mega è particolarmente compiaciuto per la sottoscrizione. «I marittimi sono il cuore pulsante dell’economia del mare ed i porti il loro naturale rifugio quando non sono in navigazione. Creare le condizioni affinché i marittimi, soprattutto quelli non del luogo, trovino un punto dove trovare conforto o aiuto per risolvere le loro piccole e grandi necessità credo sia un obbligo civile a cui chi ama il mare non può sottrarsi».

Anche l’Arcivescovo Giovanni Accolla ha espresso la sua viva soddisfazione per l’accordo raggiunto: «Spero che quest’accordo rappresenti non solo un esempio di “buona prassi”, ma anche un’esperienza pilota di collaborazione da estendere a tutta la chiesa italiana nel campo della missione a vantaggio dei marittimi».

In qualità di testimone, sarà presente alla cerimonia anche Massimiliano Mezzani, Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, a cui si deve un particolare ringraziamento per il buon esito dell’accordo.