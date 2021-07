MESSINA. Quarto appuntamento col Festival delle Stelle. Oggi, martedì 13 luglio. sul palco del BlueSky il cantautore siciliano Delvento protagonista di un concerto unplugged in cui proporrà i suoi brani alternati a cover – omaggi a grandi artisti della musica italiana e internazionale come Lucio Battisti, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Pino Daniele, Ed Sheeran.

Jacopo Genovese, in arte Delvento, messinese classe ‘93, inizia il suo percorso musicale artistico spinto da nonno Cleofe, in giovinezza tastierista militante nei “Gens” prima del successo con “In fondo al Viale”. Intorno ai 24 anni decide di intraprendere il viaggio della musica e della scrittura a tempo pieno: spinto dall’entusiasmo, pubblica il suo primo Ep “Gelso nero” disponibile su tutte le piattaforme streaming. Partecipa a svariati concorsi tra i quali “Musicultura 2020”, “Premio musica Contro le mafie”, “Mei (meeting degli indipendenti)”, “Road to the mainstage by Firestone Spa”. Collabora col maestro Tony Canto ed è guidato nel suo percorso da Arturo Morano (Artshow produzioni). Al BlueSky canterà Canto e cuntu (Delvento – Rosa Balistreri), Gelso nero, Fughe e dintorni, Ciao bambina, Beatrice, Miserere, Paolo e Virginia, La sorella di Sergio, Il graffio della chimera e tante altre.

Il Festival delle Stelle, che ha già ospitato i Kunsertu, la storia dei Matia Bazar con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, il chitarrista Gianluca Rando con la cantante Carla Andaloro, è una rassegna musicale e culturale promossa dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava, con la direzione artistica del giornalista Massimiliano Cavaleri.

Il progetto coinvolge anche l’aspetto enogastronomico con l’obiettivo di valorizzare i sapori e prodotti made in Sicily grazie alla presenza dello chef Giancarlo Gullì e del brand “Ligrani – Premium Sicilian Food” che propone ricette gourmet particolarmente innovative. “Live Show Must Go On” lo slogan che accompagna tutti gli appuntamenti che vogliono trasmettere un messaggio di ripartenza post covid.