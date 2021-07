Il Coordinamento Territoriale di Milazzo della Lega dice no ad un termoutilizzatore nella Valle del Mela. Il coordinamento presieduto da Antonella Bartolomeo, fa riferimento all’avviso esplorativo del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti in cui si chiede la presentazione di proposte di finanza per la progettazione, costruzione e successiva gestione di due termoutilizzatori in Sicilia.

«I termoutilizzatori rappresentano in linea generale, nella gerarchia della gestione integrata dei rifiuti, una delle soluzioni valide e condivisibili previste dalla normativa per consentire il superamento del perenne stato d’emergenza che ha sempre caratterizzato la gestione dei rifiuti in Sicilia – si legge nella nota – tuttavia, il Comune di Milazzo e il Comprensorio del Mela – che costituisce una delle quattro “Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale” in Sicilia – oltre ad essere Sito di interesse nazionale (Sin) – subiscono giĂ l’incidenza di un notevole impatto negativo sull’ambiente e sulla salute pubblica, come peraltro rivelano gli studi epidemiologici e scientifici condotti negli anni in tale area».

Il Coordinamento Lega Milazzo, dunque, «assume una posizione assolutamente contraria alla localizzazione in un termoutilizzatore». A firmare il documento anche Pino Ragusi, Santi Grillo, Giusy Nania, Damiano Maisano e Antonio Giardina.

