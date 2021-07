Si è svolta all’interno del palazzetto dello sport di Ciantro la cerimonia di premiazione delle squadre femminili della Polisportiva Nino Romano, indiscusse protagoniste nei campionati territoriali con i colori della società milazzese. Presenti il presidente Maurizio Lo Duca, il dirigente accompagnatore Maurizio Foti, gli allenatori Mauro Maccotta e Gina Campagna, sono stati il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Nicosia ad esprimere il plauso per le affermazioni ottenute.

Madrina della manifestazione è stata la consigliera Maria Magliarditi, già giocatrice della Nino Romano, che si è ricollegata a quella carta dei valori citata dall’assessore e voluta dal consiglio comunale “per diffondere una cultura sportiva all’insegna della parità, del rispetto e della non violenza”. «Lo sport – ha detto- è veicolo di valori, strumento di crescita, di consapevolezza di sé, un’esperienza che non solo arricchisce, ma contribuisce in maniera significativa a una vita sana».