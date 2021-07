entra nel vivo il potenziamento della campagna vaccinale a Messina e provincia con “Le vie del vaccino” e “Le vie del mare”, un ricco ed articolato programma di eventi che durerà per tutta l’estate da luglio a settembre. La kermesse ideata dall’ Ufficio commissariale di Messina in collaborazione con Asp, Università, Comune di Messina, Conservatorio Corelli, Museo Regionale, diversi Comuni della provincia, Caronte & Tourist, alcuni stabilimenti balneari e importanti testimonial, toccherà diversi luoghi della Cultura, di Messina e provincia, dove si svolgeranno concerti, spettacoli teatrali e musicali, mostre, flash mob e presentazioni di libri; la campagna poi si sposterà anche sulle navi e nei lidi balneari. “Dopo il successo del primo evento preview dello scorso 5 luglio al Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università di Messina con la presentazione del romanzo “La Guerra di Nina” di Imma Vitelli,La kermesse ideata dall’ Ufficio commissariale di Messina in collaborazione con Asp, Università, Comune di Messina, Conservatorio Corelli, Museo Regionale, diversi Comuni della provincia, Caronte & Tourist, alcuni stabilimenti balneari e importanti testimonial, toccherà diversi luoghi della Cultura, di Messina e provincia, dove si svolgeranno concerti, spettacoli teatrali e musicali, mostre, flash mob e presentazioni di libri; la campagna poi si sposterà anche sulle navi e nei lidi balneari.

A Milazzo l’appuntamento è previso il 9 e il 10 agosto al Castello di Milazzo nell’ambito del Mish Mash, manifestazione che promuove musica e cultura.

Durante tutti gli eventi sarà possibile anche sempre vaccinarsi senza prenotazione. Auspico che questo progetto da un lato incentivi la campagna vaccinale, e allo stesso tempo possa permettere ad alcuni luoghi della cultura e del turismo di riaprire dopo mesi in sicurezza, facendo finalmente ripartire questi settori economici”.

A dirlo il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze, durante la conferenza stampa di presentazione al padiglione 7B della Fiera, del cartellone di eventi denominati “Le vie del vaccino” e “Le vie del mare”. Erano presenti all’incontro anche il direttore ff dell’Asp Bernardo Alagna, Giovanna Spatari, docente dell’Università di Messina, l’assessore comunale di Messina con delega all’emergenza Covid Dafne Musolino, il presidente del Conservatorio Corelli Giuseppe Ministeri, il direttore del Museo Regionale MuMe, Orazio Micali e Vincenzo Franza, amministratore delegato della Caronte & Tourist.

«Con questo progetto – prosegue Firenze – abbiamo voluto coinvolgere proprio gli operatori della Cultura e quelli del Turismo, che hanno sofferto più di altri questo periodo di pandemia, e permettere ai cittadini di vaccinarsi in contesti diversi da hub e ospedali,sempre in sicurezza, ma puntando sul fatto che questi avvenimenti possano coinvolgere centinaia di persone. Inoltre, insieme all’Università, oltre a predisporre interessanti presentazioni di libri, abbiamo predisposto anche incontri su temi sanitari per non dimenticare quanto avvenuto in questi mesi. L’iniziativa, legata alla campagna vaccinale cercherà dunque di unire salute, cultura, turismo e intrattenimento». La kermesse prende il via dopo alcuni incontri preliminari con i rappresentanti dei diversi enti istituzionali, che hanno permesso di stilare un cartellone molto articolato da luglio a settembre. Vista l’eccessiva richiesta di adesioni, il programma potrà ampliarsi con altri successivi appuntamenti.

L’iniziativa prenderà il via domani 10 luglio con un Concerto Jazz, organizzato nell’ambito della stagione estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici alle 21.00 nel comune del Longano.

Dal 15 luglio al 15 settembre prenderà poi il via la campagna ‘Le vie del mare’, durante la quale verranno somministrate le dosi in alcuni lidi balneari che verranno comunicati in seguito, e sulle navi traghetto della Caronte & Tourist della linea Milazzo – isole Eolie e le navi Cartour delle autostrade e del mare Laurana diretta a Napoli e la linea Messina Salerno con la nave Cartour Delta. A bordo ci sarà personale medico, tecnico e amministrativo dell’Asp e dell’ufficio Covid di Messina che si occuperanno di inoculare le dosi.

Dopo Vaccinarte, Eolie Covid free, Vaccini a km zero, questa ulteriore iniziativa voluta dal Commissario Covid 19 di Messina in sinergia con l’assessorato regionale alla Salute, sarà un’occasione per incentivare la campagna vaccinale e far dimenticare i timori che ancora esistono verso i vaccini.

«Per incrementare la campagna vaccinale – prosegue Firenze – abbiamo deciso di uscire dagli hub e andare incontro alle esigenze dei cittadini, cercando di somministrare i vaccini nei luoghi più frequentati nel periodo estivo. Non si deve aspettare ottobre, il Covid deve essere sconfitto adesso, senza abbassare la guardia. Abbiamo coinvolto anche personaggi noti di Messina, tra i quali l’attore e regista Ninni Bruschetta ed altri, che saranno testimonial per l’ufficio covid di Messina con dei video sull’argomento per convincere quante più persone possibili a vaccinarsi».

ECCO IL PROGRAMMA:

LUGLIO 5 luglio – Messina – Giardino del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche. Presentazione del Romanzo “La Guerra di Nina” di Imma Vitelli, ore 18.30.

Presentazione del Romanzo “La Guerra di Nina” di Imma Vitelli, ore 18.30. 10 luglio – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici – Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00.

Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00. 14 luglio – Taormina – Teatro Antico – Vincenzo Bellini Sinfonia da Norma Franz Schubert Sinfonia n. 9 in do magg.” La Grande” D 944 Riccardo Muti direttore ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI, ore 21.30 17 luglio – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici Concerto “Musiche da Cinema” – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ore 21.00 17 luglio – Capo D’Orlando – Porto di Capo D’Orlando ( Capo D’Orlando Marina)- serata in musica, inizio ore 20.30

– Capo D’Orlando Marina)- serata in musica, inizio ore 20.30 23 luglio – Messina – Museo Regionale di Messina Memorial Adolfo Celi, serata di solidarietà, ore 19.00 24 luglio – Messina – Evento culturale presso l’Ospedale Militare. Mostra fotografica con visita dei principali monumenti dell’ente, dalle 19.00 alle 23.00. 24 Luglio – Brolo – Piazza Annunziatella Saggio di danza della Dream Dance Alice “Balliamo sul Mondo”, ore 21.00. 28 luglio – Messina – Presso l’Orto Botanico “Pietro Castelli” dell’Università di Messina. “Le Differenze che contano dialoghi interdisciplinari sulla medicina di genere. Ore 18.30. 30/31 Luglio – Capo D’Orlando – Food & Smile – Serata con cabaret e artisti vari, ore 20.30 AGOSTO 01 agosto – Capo D’Orlando – Food & Smile – Serata con cabaret e artisti vari, ore 20.30

– Food & Smile – Serata con cabaret e artisti vari, ore 20.30 01 Agosto – Oliveri – ExpOliveri – Fiera regionale settore turistico e agroalimentare, dalle ore 18.30 alle 00.30

– – Fiera regionale settore turistico e agroalimentare, dalle ore 18.30 alle 00.30 3 Agosto – Patti – Teatro Antico di Tindari – Indiegeno Fest – Manifestazione che promuove musica e cultura, ore 19.00

– Teatro Antico di Tindari – Indiegeno Fest – Manifestazione che promuove musica e cultura, ore 19.00 4 Agosto – Taormina – Teatro Antico – LA GIOIA DI BALLARE Gran Galà di Danza con Les Italiens de l’Opera de Paris, ore 21.30 7 agosto – Barcellona P.G. – Villa “Primo Levi” Teatro Placido Mandanici Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto –, ore 21.00

– Concerto Jazz – Stagione Estiva del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto –, ore 21.00 7 agosto – Patti – Teatro Antico di Tindari – Coro Lirico Siciliano, Cavalleria Rusticana, ore 21.00

– Teatro Antico di Tindari – Coro Lirico Siciliano, Cavalleria Rusticana, ore 21.00 8/9 agosto – Parco di Naxos – Taormina – Buenos Aires Hora Cero “Omaggio per il centenario di Astor Piazzolla” ore 21.00

– Buenos Aires Hora Cero “Omaggio per il centenario di Astor Piazzolla” ore 21.00 8 agosto – Messina – Villa Dante – Concerto di Fiorella Mannoia, ore 21.30

– – Concerto di Fiorella Mannoia, ore 21.30 9-10- Agosto – Milazzo – Castello di Milazzo – Mish Mash – Manifestazione che promuove musica e cultura (5^ edizione), ore 19.00

– Mish Mash – Manifestazione che promuove musica e cultura (5^ edizione), ore 19.00 12 agosto – Messina – Villa Dante – concerto di Samuele Bersani, ore 21.30

– Villa Dante – concerto di Samuele Bersani, ore 21.30 11e 13 Agosto – Taormina – Teatro Antico – RIGOLETTO di Giuseppe Verdi ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO BELLINI Placido Domingo Direttore, ore 21.30 16 agosto Patti – Teatro Antico di Tindari – Teatro dei Due Mari – “Orestea” 21.00

– Teatro Antico di Tindari – Teatro dei Due Mari – “Orestea” 21.00 21 agosto – Messina – Villa Dante – concerto di Francesco Renga, ore 21.30 SETTEMBRE 2 settembre – Messina – Villa Dante – Alice Canta Battiato, ore 21.30

– Villa Dante – Alice Canta Battiato, ore 21.30 3 settembre – Messina – Villa Dante – Spettacolo di Enrico Brignano, ore 21.30

– Villa Dante – Spettacolo di Enrico Brignano, ore 21.30 24 settembre – Messina – Campus Papardo – Notte Europea dei ricercatori – Evento organizzato dall’università di Messina. ore 16.30