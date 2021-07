Una delegazione di docenti del “Dossenberger Gymnasium” di Günzburg (Germania), accompagnata dalla dirigente scolastica del Liceo Impallomeni, Caterina Nicosia è stata in visita al Comune incontrando il sindaco Pippo Midili e l’assessore Antonio Nicosia, presente anche la consigliera Lydia Russo. «La presenza del gruppo a Milazzo – come ha sottolineato la dirigente scolastica dell’Impallomeni, Caterina Nicosia – scaturisce da uno scambio culturale Erasmus presso la Fondazione Lucifero».

La collaborazione tra l’Impallomeni – liceo linguistico – e il Dossenberger Gymnasium” è consolidata. Nata oltre tre anni addietro in occasione dell’Anno europeo dei cittadini, ha permesso ai ragazzi di portare avanti importanti esperienze nel settore scolastico e culturale. Il Liceo linguistico “Impallomeni” è stata in quell’occasione l’unica scuola italiana ad aver portato a termine il progetto con un altro istituto europeo. L’evento si è svolto nella Sala Monumentale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ove è stato assegnato ai ragazzi tedeschi ed italiani il titolo nominale “Classe d’Europa”. A tutt’oggi questa collaborazione continua anche con azioni riguardanti progetti di alternanza scuola lavoro

Il sindaco ha dato la disponibilità alle docenti Elisabeth Brosig e Birgit Rembold ( che è anche consigliere a Günzburg) di portare avanti delle iniziative finalizzate a dar vita ad un gemellaggio tra Milazzo e Günzburg.