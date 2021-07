Continua l’impegno dell’Istituto Majorana di Milazzo in favore dei suoi neodiplomati a conferma della valida ed efficace funzione di ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, consolidatasi nel tempo a garanzia di impegno e competenza. A pochi giorni dal Recruiting day con la multinazionale Tecnoprobe spa per i diplomati nell’indirizzo Elettronica, Energia e Meccanica e Meccatronica, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” ospiterà nei propri locali l’azienda chimico-farmaceutico Sterling Chemical Malta Ltd per un nuovo appuntamento di Recruiting.

Lunedì 12 luglio alle 9 nell’aula R10 dell’istituto mamertino in modalità videocall, per motivi legati alle misure di prevenzione e contenimento antiCovid, i neodiplomati “Perito Chimico” potranno effettuare un colloquio con la prestigiosa azienda con sedi a Perugia, Malta, New York e Shanghai, specializzata nella produzione di principi attivi per l’utilizzo nell’industria farmaceutica, per la selezione della seguente figura da assumere “Production Operator”.

Si tratta di un ritorno per la Sterling Chemical Malta che già in passato, più volte, ha selezionato e assunto diversi ex-alunni diplomati nel settore chimico del Majorana quasi a voler suggellare un accordo di collaborazione e dialogo fra istituzioni diverse nei ruoli e negli obiettivi, ma accomunati dall’interesse di far crescere e migliorare la società.

«Il Recruiting Day che ormai da anni organizziamo e offriamo al territorio – spiega il Dirigente Scolastico Stello Vadalà – è dedicato principalmente agli ex studenti che vogliono confrontarsi con manager e referenti aziendali di imprese del territorio alla ricerca di professionalità da inserire al loro interno. Ma è, soprattutto, per chi opera nella scuola, l’opportunità di monitorare costantemente l’efficacia della propria offerta formativa e adeguare le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali al tempo e alle esigenze di un mondo in continua trasformazione. Il Majorana di Milazzo ha nel tempo caparbiamente costruito un percorso identitario di fusione ed equilibrio fra conoscenza, competenza e innovazione tecnologica come condizione o presupposto necessario ai propri studenti in funzione delle proprie scelte di vita, prossime o future, il proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, pertanto, il successo dei tanti nostri neodiplomati sia in termini di iscrizione alle varie facoltà universitarie cui il diploma dà accesso sia in termini di immediato accesso al mondo del lavoro anche grazie alle tante e svariate opportunità fornite dalle giornate recruiting selezionate e organizzate»