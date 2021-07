Disciplinati con ordinanza sindacale i nuovi orari di accesso al pubblico a palazzo dell’Aquila per la ricezione dei servizi demografici. Nel provvedimento si fissano le regole per rispettare le norme Covid e si determinano le giornate per l’espletamento dei principali servizi richiesti dal cittadino.

Ecco il dettaglio del nuovo orario degli sportelli che saranno aperti al pubblico sempre dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e la tipologia di servizi offerto in quella giornata.

Lunedi: Carta identità, Certificazione di Stato Civile, Cambio di residenza

Martedì: Carta identità, Certificazione Anagrafica e stato civile, Autentiche/Elettorale

Mercoledì: Carta identità, cambio residenza, certific. anagrafica, AIRE/Statistica

Giovedì: Carta identità, Certificazione stato civile, Autentiche/Elettorale

Venerdì: Carta identità, Certificazione Anagrafica, Cambio di residenza