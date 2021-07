Passaggio della campana al Rotary Club San Filippo del Mela tra l’avvocato Stefano Muscianisi, presidente e fondatore, e l’architetto Luisa Rosselli, subentrata per l’anno sociale 2021/2022. Dopo aver ringraziato il suo predecessore per l’opera svolta in un anno così difficile, Rosselli ha presentato il nuovo direttivo ed illustrato gli innumerevoli progetti che continueranno a fare del club San Filippo del Mela una realtà concreta ed attiva, non solo nel comune dal quale prende il nome, ma in tutta la Valle del Mela.

La serata ha visto, tra gli altri, i contributi del Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, affiancato da alcuni esponenti della squadra di governo, e del maresciallo della locale stazione dei Carabinieri, Tommaso La Rosa. Sono inoltre intervenuti Basilio Mangano, Presidente del neo costituito Rotary Club di Capo d’Orlando, e Ottaviano Augusto, socio del club Stretto di Messina, presente in qualità di assistente del nuovo governatore del distretto 2110 Sicilia/Malta.