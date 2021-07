Assunzione dei 22 vigili urbani stagionali, la commissione esaminatrice accelera per consentire l’immissione in servizio dei vincitori già dall’inizio di agosto. Dopo la prima “scrematura” delle 430 domande presentate, oggi si è proceduto all’ammissione dei 60 partecipanti al colloquio finale previsto, la prossima settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, secondo un elenco già stilato e nel rispetto delle prescrizioni Covid (CLICCA QUI).

Subito dopo sarà formalizzata la graduatoria dalla quale poter attingere per i 22 agenti di polizia locale che avranno contratto a tempo determinato e part time di 24 ore.

Una prima risposta per poter fronteggiare le criticità esistenti al comando di polizia municipale dove il numero dei vigili si assottiglia col passare dei mesi per i pensionamenti.

Milazzo, quasi 32 mila abitanti, città turistica, con incremento delle presenze di auto e di pedoni nel fine settimana e nei giorni festivi (e soprattutto in estate) oggi deve subire il gap della mancata presenza dei vigili, visto che in atto il comando può contare su 8 unità in media giornaliere di ruolo e 6 a tempo determinato.

LA GRADUATORIA DI MERITO (CLICCA QUI)