Associazione Alzheimer, al via un progetto per gli over 60 promosso dal Comune

Associazione Alzheimer, al via un progetto per gli over 60 promosso dal Comune

A partire dal prossimo 13 luglio prenderà il via nel cortile dell’ex scuola elementare di Grazia un progetto di ginnastica dolce per la terza età organizzato dall’Associazione Alzheimer Milazzo con il patrocinio del Comune di Milazzo, dell’Asp Messina e in collaborazione con il Comitato Consultivo della stessa azienda sanitaria provinciale.

Il progetto, che si rivolge agli anziani over 60, prevede attività appositamente modulate in base alle condizioni specifiche di salute delle persone aderenti, che si svolgeranno per tre volte la settimana dalle 18.30 in poi in piccoli gruppi, con la collaborazione di un insegnante di educazione fisica, di un assistente alla persona e di due volontari dell’associazione.

Le iscrizioni prenderanno il via il prossimo 8 luglio nell’ex Scuola Elementare di Grazia dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 19

L’assessore Simone Magistri, nel ringraziare l’Associazione Alzheimer Milazzo, ha sottolineato l’importanza del progetto con il quale si intende contrastare l’isolamento sociale della popolazione anziana, aumentare il benessere psico-fisico e soprattutto favorire la socializzazione delle persone anziane, attraverso un‘attività inclusiva, salutare e piacevole.