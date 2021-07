Nuovo personale medico per rilanciare i reparti e due milioni di euro per riqualificare il pronto soccorso. A comunicarlo ad Oggi Milazzo è stato il direttore generale dell’Asp facente funzioni Bernardo Alagna che a margine del villaggio della salute all’interno del Mare Festival Salina ha anticipato i lavori previsti all’intero dell’ospedale Fogliani e le nuove assunzioni. Milazzo sopporta anche il carico di Barcellona poichĂ© da tempo, essendo struttura covid, non riesce a fornire prestazioni generiche agli utenti. Saranno banditi concorsi per direttore di strutture complesse di ostetrici e sub intensiva. A settembre chiuderĂ l’hub vaccinale del Parco Corolla: le vaccinazioni saranno effettuate dai medici di famiglia.

