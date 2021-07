La terza commissione ha dato il via libera all’istituzione degli ispettori ambientali approvando il regolamento che disciplina le funzioni. Ai lavori hanno partecipato oltre ai consiglieri componenti, anche l’assessore alla polizia locale, Beatrice De Gaetano e la comandante Giuseppa Puleo.

Un servizio importante soprattutto nel settore dei rifiuti prevedendo non solo attività di prevenzione ma anche di controllo al fine del rispetto della tutela ambientale e del decoro cittadino, avendo anche la possibilità di sanzionare quei cittadini che si rendono autori di gesti di inciviltà. A nominare gli ispettori, che opereranno in maniera gratuita, il sindaco. I soggetti interessati dovranno partecipare ad un corso, superare un esame finale dinanzi ad una commissione e a quel punto saranno inseriti in graduatoria.

“La figura dell’ispettore fondamentale – spiega la presidente Magliarditi – assume rilevanza nella nostra città per poter regolamentare un servizio quello dell’igiene ambientale che spesso presenta delle criticità dovute al mancato rispetto delle regole».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin