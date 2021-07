Ospite della prima sera della decima edizione di Marefestival Salina è stata Gea Nuccio. Agente Generale e proprietaria della Nuccio assicurazioni Srl di Messina, la sua agenzia si trova in centro città e si distingue per essere sempre a disposizione dei suoi clienti nella ricerca della soluzione assicurativa più adatta ad ogni esigenza.

Gea è salita sul palco del Festival per consegnare il PremioTroisi all’attore Claudio Castrogiovanni.

Professionalità, innovazione, attenzione alle esigenze dei suoi clienti, ecco in poche parole cos’è Nuccio Assicurazioni. L’agenzia, che si trova in via Tommaso Cannizzaro 58, rappresenta il colosso francese Groupama Assicurazioni Spa, compagnia leader nel settore, presente a livello internazionale. Al servizio della clientela con le migliori soluzioni assicurative per la tutela delle persone, dei beni, del patrimonio e delle attività professionali.

Una protezione che potrete personalizzare con l’agente e lo staff di qualificati collaboratori.

«L’Italia riparte – dice Gea Nuccio – e ognuno di noi deve sentirsi protagonista. Proprio con questo spirito che abbiamo voluto dare il nostro contributo per i dieci anni di Marefestival Salina Premio Troisi e per l’amore che ci lega alla nostra terra»