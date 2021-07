Sempre domani in occasione della “Notte dei Musei”, il Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo”, allestito nei locali comunali dell’ex Carcere Femminile di via G. B. Impallomeni, ed il punto espositivo dedicato all’eroico Luigi Rizzo saranno visitabili dalle 21:30 alle 00:30.

L’associazione Tonosolemare infine riaprirà il piccolo Museo della Tonnara, arricchito di nuovi reperti, per celebrare le tradizioni delle storiche tonnare Milazzesi.

SiciliAntica invece proporrà la conferenza “Viaggio nella ricerca archeoastronomica” in Sicilia (Balze Soprane, Thapsos & Valle dei Templi ), relatore Davide Gori, mentre il maestro Nino Pracanica di Imago Vitae si esibirà con performances e le maschere del suo repertorio.

Oggi, sabato 3 luglio, dalle ore 19 alle 24, si svolgerà la “Notte dei musei” nell’ambito dell’evento della “17e Nuit Européenne des Musées” organizzato dal ministero della Cultura Francese. E l’evento “Notte al Castello di Milazzo” è stato inserito nell’agenda culturale europea promossa dal Ministero della cultura francese, come comunicato con le “congratulazioni” ai promotori (le associazioni “Imago Vitae”, “SiciliAntica Milazzo”, “Mu.Ma” e “Tonosolemare”) dallo stesso ministro francese della Cultura con una mail ufficiale.

