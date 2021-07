Una montagna di rifiuti alla Raffineria di Milazzo. Da settimane i rifiuti prodotti dall’azienda petrolifera non verrebbero ritirati dalla Caruter che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. A sollevare il problema è stato il consigliere comunale Damiano Maisano che ha chiesto al sindaco la motivazione del grave disservizio.

«Ho accertato la presenza di una discarica di considerevoli dimensioni che, anche in ragione delle temperature che si registrano in questi giorni, costituisce gravissimo pericolo di natura igienico-sanitaria ed impone un intervento immediato da parte dell’ente», ha scritto Maisano.

Si è già svolta una riunione al comune per affrontare il problema. Hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Caruter e della Ram.

Il problema sarebbe legato alle modalità con cui viene (o non viene) fatta la raccolta differenziata all’interno degli impianti. Si sta lavorando per una nuova organizzazione in modo che dopo la bonifica si possa evitare il ripetersi del disservizio con l’acquisto di compattatori che ne riducano le dimensioni. Stessa situazione interessa anche l’ospedale Fogliani.

DIETRO LE QUINTE. Il Parco Corolla era stato additato come una delle strutture in cui non si faceva la raccolta differenziata. In realtà la direzione del parco commerciale ha dimostrato che circa il 90% dei rifiuti viene differenziata a proprie spese tramite canali propri o della singola aziende che opera all’interno del Corolla.