Il fiore vuole essere un simbolo di ripartenza. E’ questo il messaggio che si vuole dare con questa iniziativa che punta al sostegno della filiera floricola italiana – ha detto il sindaco Pippo Midili – e siamo contenti che Milazzo sia tra le partecipanti visto che proprio grazie al maestro Antonuccio la nostra città ha avuto, in questo settore, un risalto internazionale».

C’è anche Milazzo tra le città partecipanti all’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” promossa per il secondo anno consecutivo dall’associazione floricoltori e fioristi italiani (Affi) che prevede nei giorni 6 e 7 luglio la realizzazione di una estemporanea installazione floreale. Nella città del Capo sarò il maestro Carmelo Antonuccio a preparare un allestimento all’interno dell’Atrio del Carmine.

I fiori dei vivai di Milazzo per ripartire dopo la crisi. Grazie ad un selfie nell’Atrio del Carmine

