Due appuntamenti culturali a Villa Vaccarino nel fine settimana promossi dall’assessorato ai beni culturali. Oggi, sabato 3 giugno, alle 21, si terrà la presentazione del libro di Anna La Rosa “Una vita, due vite, tutte le vite”. Dopo i saluti dell’assessore Francesco Alesci interverranno l’autrice, il presidente del consiglio di biblioteca Filippo Russo, la psicologa Grazia De Gaetano e l’editore Antonio Lombardo. Modera Donatella Manna.

Domenica 4 invece sempre alle 21 presentazione del nuovo romanzo di Bruno Lorenzo Castrovinci “Il Treno Della Scienza, Un Viaggio Senza Fine”, opera letteraria che racconta le storie degli insegnanti, dei bidelli, dei dirigenti scolastici, degli assistenti amministrativi e di quanti a vario titolo lavorano nella scuola italiana.

Il treno della scienza rappresenta quindi il viaggio che ogni giorno, a volte con grandi sacrifici, molti uomini e donne fanno per andare a lavorare in una scuola, quella italiana, caratterizzata da tempi con rituali ben precisi che, nonostante le spinte innovative di alcuni, rimangono sempre uguali. A fare da contorno il paesaggio Siciliano, illustrato in tutta la sua bellezza, che il libro porta alla sua scoperta, soprattutto chi non lo ha mai visitato e invita a viverlo, assaporarlo nelle sue mille sfaccettature e colori.

A presentare il libro sarà il prof. Salvatore Crisafulli.