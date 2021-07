Un concentrato di musica italiana indipendente in un luogo estremamente suggestivo sullo sfondo delle magiche Isole Eolie. Dopo un anno di pausa ritorna al castello di Milazzo il Mish Mash, il festival musicale che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il luogo simbolo della città. Uno scenario magico con una storia millenaria che ospiterà quattro giorni di concerti, installazioni artistiche e live performance dove a farla da padrone è la musica indie, rock pop e elettronica.

Si parte l‘otto agosto all’Area marina protetta Capo Milazzo con una serata speciale dedicata al maestro Franco Battiato con “Meccaniche Celesti”, uno spettacolo interamente prodotto da Mish Mash Festival e commissionato al compositore Michele Catania, noto artista milazzese che vanta già un nutrito curriculum ed importanti collaborazioni per il cinema e la tv. Una nuova suggestiva venue arricchisce dunque la quinta edizione di Mish Mash festival, la serata sarà infatti ospitata presso l’area marina protetta Capo Milazzo, un luogo unico, la punta estrema del promontorio milazzese che si protende verso le Isole Eolie.

Si prosegue al Castello di Milazzo nei giorni successivi del nove, dieci e undici agosto con i protagonisti dello scenario indipendente italiano. Quest’anno Mish Mash Festival ha deciso di portare in primo piano le più interessanti proposte del cantautorato italiano al femminile.Tra queste Margherita Vicario, una boccata d’ossigeno nel panorama femminile della canzone italiana, cantautrice e attrice porta in scena il suo nuovo album “Bingo”, Gaia la voce che ha incantato il palco dell’Ariston mescolando ritmi tropicali e testi mai banali e Ariete, musicista appena diciottenne che porta in scena veri e propri inni generazionali dalle interessanti sonorità bedroom pop.

Altri artisti che si esibiranno in questa quinta edizione di Mish Mash Festival sono: Marco Castello, giovanissimo polistrumentista siciliano già notato dal musicista e produttore norvegese Erlend Øye e astro nascente della celebre etichette indipendente italiana 42 records; Tutti Fenomeni, nome d’arte di Giorgio Quarzo Guarascio, classe ’96 vena ironica e irriverente per i suo testi lol rap arroganti ma anche un po’ sentimentali; Vipra artista poliedrico che si contraddistingue per la montagna russa emozionale che caratterizza i suoi lavori; Adriano e Marco Sindoni, entrambi vincitori alla seconda edizione della “Maratona Musicale, Support Your Local Music 2019”, organizzata dal Mish Mash Festival che li porta di diritto sul main stage della manifestazione.

La quinta edizione del Mish Mash Festival affonda le sue radici nella cultura indie italiana, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie.